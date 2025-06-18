Aydın'da Fıstık Çamları Ormanında Yangın Çıktı

Aydın'da Fıstık Çamları Ormanında Yangın Çıktı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fıstık çamları ile kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgey çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa süerede bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangının ilerlemesi için bölgede, ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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