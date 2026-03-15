Haberler

Hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari dağlık alanda yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., polis ekiplerinin takibi sonucu İncirliova ilçesindeki dağlık alanda yakalandı. Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın Efeler ilçesi Orta Mahalle 213. Sokak'taki adresten kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan takip ve kovalamaca sonucu firari hükümlü, İncirliova ilçesinde dağlık alanda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.B. cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

