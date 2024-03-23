Aydın'da eşini öldürmek suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde eşini kasten öldürme suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Buharkent ilçesi Zafer Mahallesi'nde "Eşi Kasten Öldürmek" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN