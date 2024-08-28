Aydın'da Eczane Soygunu ve Tehdit Olayı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eczanenin rafından iddiaya göre krem ve ilaçları alıp ücretini ödemeyen, eczacı kalfasını da bıçakla tehdit eden kadın, yakalandığı polis ekiplerine zorluk çıkardı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. adlı kadın eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koydu. Eczacı kalfasının çantasına koyduğu ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine F.D., kalfayı bıçakla tehdit edip eczaneden ayrıldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından polis ekipleri F.D.'yi birkaç sokak ileride yakaladı. Karşısında polis ekiplerini gören kadın, zorluk çıkartarak polislere direndi. Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da F.D. zorluk çıkarmaya devam etti. Polis aracına bindirilerek karakola götürülen F.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti. - AYDIN