Aydın'da Doğa Yürüyüşü Sırasında Dere Yatağına Düşen Şahıs Kurtarıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dere yatağına düşüp ayağı kırılşan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü yapan Murat Ü.'nün (50) dere yatağına düşerek ayağını kırdığı ihbarının alınması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler dere yatağında mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı şahıs Jandarma helikopteri ile dağlık alandan alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralı şahsın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN