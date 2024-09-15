Aydın'da Dere Kenarındaki Kenevir Operasyonu: 167 Kök Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dere kenarında 167 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı, kullanıcısına yönelik gerçekleştirilen faaliyette, Bozdoğan ilçesinde N.Ö. isimli şüpheli şahsın dere kenarında yetiştirdiği 167 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN