Haberler

Aydın'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Jandarma, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, hedef şahıslara ait adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında 6 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
title