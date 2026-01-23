Söke'de büyükbaş hayvan hırsızlığı ve ruhsatsız silah operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Söke ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen M.B. (40) isimli şüphelinin adresine baskın yapıldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 15 adet fişek, 29 adet dolu kurusıkı fişek, çalıntı olduğu belirlenen 1 adet buzağı ele geçirildi. Çalıntı büyükbaş hayvanın A.U. (60) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilerek sahibine teslim edildi. Olayla ilgili ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN