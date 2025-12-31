Haberler

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler diğer odalara sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
İncirliova'da bir evde bulaşık makinesinden çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi zarar oluştu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulaşık makinesinden çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi 1843 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Evin mutfak bölümünü saran alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, evde maddi zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
