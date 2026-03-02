Haberler

Aydın'da 53 şahıs tutuklandı

Aydın'da 53 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 122 aranan şahıs yakalanırken, 53 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu, silah ve hırsızlık olaylarına dair önemli bulgular elde edildi.

Aydın'da polis ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda 122 aranan şahıs yakalanırken, 53 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2026 - 01 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 35 bin 743 şahıs sorgulanırken, 122 aranan şahıs yakalandı, 53 şahıs tutuklandı, 28 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 55 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. Ayrıca 3 kilo 865 gram uyuşturucu madde, 855 adet sentetik ecza, 4 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet Pompalı Tüfek / Av Tüfeği, 98 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 23 bin 032 araç ve motosiklet sorgulanırken, 127 araç trafikten men edildi,

5 bin 759 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı