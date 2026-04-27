Aydın'da bir haftada 130 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada çeşitli suçlardan aranan 130 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda 29bin 117 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 130 şahıs yakalandı, 57 şahıs tutuklandı. Ayrıca 27 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 45 şahsa

adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 824 gram uyuşturucu madde, 92 bin 179 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 63 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 25 bin 293 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 190 araç trafikten men edildi, 5 bin 261 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

