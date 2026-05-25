Balkonu çöken bina mühürlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçen ay balkonun çökmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ev, güvenlik önlemleri alınana kadar mühürlendi. Olayda yaralanan engelli Doğancan Dayan, 17 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan ve geçen ay balkonu çökmesi nedeniyle 2 kişinin yaralandığı ev, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar mühürlendi.

Olay 21 Nisan 2026 günü yaşanmıştı. Mesudiye Mahallesi 1664 Sokaktaki iki katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu biri engelli 2 kişi yaralanmıştı.

Balkondan aşağıya beton zemine düşerek ağır yaralanan Refik Dayan (73) ve engelli Doğancan Dayan (33) sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Balkonu çöken evde inceleme yapan görevliler, 3194 İmar Kanunu'nun 39. Maddesine istinaden yapıda gerekli güvenlik önlemleri alınıncaya kadar yapının kullanılmanı yasakladı. Engelli Doğancan Dayan ise 17 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - AYDIN

