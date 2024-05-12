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Aydın'da Baba Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir baba, oğlu tarafından karnından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babası Hasan Çağlayan'ı (53) karnından bıçaklayarak ölümüne sebep olan H.Ç.(28), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi. Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Baba Olaylar Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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