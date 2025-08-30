Aydın'da Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Yakalandı

Aydın'da Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Yakalandı
Karacasu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, çeşitli suçlardan aranan E.Ö. yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Komutanlığı ekiplerince Ataköy Mahallesi'nde 'şok yol kontrol' faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar esnasında sorgulanan E.Ö. (32) isimli şahsın, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma ve Basit Yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönerildi. - AYDIN

