Aydın'da Aranan Şahıs Avı: 114 Kişi Yakalandı, 54'ü Tutuklandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda 114 aranan şahıs yakalandı, 54 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 21 bin 217 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 114 şahıs yakalandı, 54 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 14 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 92 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 146 gram uyuşturucu madde, 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 28 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 19 bin 164 aracın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 95 araç trafikten men edilirken, 4 bin 345 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - AYDIN