Aydın'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Söke ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlü/tutuklu şahsı ziyarete gelen Y.Ş isimli şahsın yapılan sorgulamasında, "Korku Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı. Atburgazı Mahallesi'nde Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve" Silahla Tehdit" ve " Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö isimli şahıs da yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN