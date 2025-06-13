Aydın'da Akraba Kavgası: Bir Kişi Öldürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahıs, tarlada ekin sulayan akrabasını öldürdü.

Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumeti olan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede O.K. (32), ekin sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan ve yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan O.K.'nin İncirliova ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN