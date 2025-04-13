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Aydın'da Aile Sağlığı Merkezi'nden Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Aile Sağlığı Merkezi'nden Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne girerek çeşitli malzemeleri çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan eşyalar bulundu ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nden demir parmaklıkları kırarak girip çeşitli araç ve gereç çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cincin Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Sağlığı Merkezi'nin demir parmaklık demirlerini kırarak içeri giren şüpheli şahıs yada şahıslar; otoskop, dijital ısıölçer, baskül, kahve makinesi ve eldiven çaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.C.S. isimli şahıs dahil 3 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı. Çalınan malzemeler Cincin Mahallesi'nde atıl bir vaziyette bulunarak Aile Sağlığı Merkezi personeline teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli sürecin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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