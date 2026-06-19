Ahırdan çalınan büyükbaş hayvan bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir ahırdan çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 17 Haziran günü bir ahırdan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin T.T. (19) olduğu tespit edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı