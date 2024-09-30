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Aydın'da 8 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da 8 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 lise öğrencisi, öğle arası bir işletmede yedikleri tavuk-pilavdan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 lise öğrencisi öğle arası okulun dışındaki bir işletmede yedikleri tavuk-pilavdan zehirlendikleri iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler Anadolu Lisesi'nde öğle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisede eğitim gören 8 öğrenci öğle arasında okul dışındaki bir işletmede tavuk-pilav yedi. Okula geri dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mide bulantısı Acil Durum 3-sayfa Efeler Eğitim Sağlık Kusma

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