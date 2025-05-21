Aydın'da 8 Ayrı Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 8 Ayrı Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, beş ildeki hırsızlık olaylarına karışan ve toplam 30 yıl hapis cezası ile aranan G.B. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Beş ilde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 8 ayrı hırsızlık suçundan toplam 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uzun süredir nitelikli suçtan aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa illerinde 8 ayrı hırsızlık suçundan toplam 30 yıl hapis cezasına hükümlü G.B.(45) ile ilgili olarak yapılan mahalli ve istihbarı çalışmalar sonucu Kuyucak ilçesinde takip sonucu yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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