Aydın'da 70 yaşındaki firari hükümlü jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 yaşındaki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile '2313 Sayılı kanuna aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. (70) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
