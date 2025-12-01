Aydın'da 65 Yaşındaki Adam Evinde Asılı Halde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya, evinin bahçesinde asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi 4096 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya'yı evinin bahçesinde asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN