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Aydın'da 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL'lik etiketsiz ürün ele geçirildi

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Aydın'da 6 operasyonda 2 milyon 846 bin 600 TL'lik etiketsiz ürün ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde 5-13 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 6 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan etiketsiz ürünler ele geçirildi. Ürün sahiplerine toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde bir haftada gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda toplamda piyasa değeri 2 milyon 846 bin 600 TL olan etiketsiz ürünler ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Ekim 2026 - 13 Ekim 2026 tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonlarda toplamda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 846 bin 600 TL olan 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 bin 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, bin 500 kilogram etiketsiz bal, 65 kilo etiketsiz sucuk ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili, ürün sahibi şahıslara ise toplam 1 milyon 859 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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