Aydın'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında 30 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte 4 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında 30 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte 4 aranan şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 24 saat içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Asayiş Şube Müdürlüğünce il merkezinde 4 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 2'si adli makamlarca yapılan işlemleri sonrası tutuklanarak ceza evine teslim edilirken, 2 şahıs ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Tutuklanan şahıslardan birinin Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Dolandırıcılık suçlarından 30 yıl hapis ve 111 bin Türk Lirası Adli Para Cezası ile 15 farklı dosyadan 2023 yılından beri aranma kaydı bulunan S.Y. olduğu, diğerinin ise kasten yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan N.S. olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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