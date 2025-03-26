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Aydın'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Söke ilçesinde jandarma tarafından durdurulan dolmuşta Afgan uyruklu 42 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Söke Asri Mezarlık önü yol kontrol noktasında icra edilen uygulama esnasında S.G. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı dolmuş durdurulurken, yapılan aramada Afgan uyruklu 23 yetişkin 19'u çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin bitmesine müteakip Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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