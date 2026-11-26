Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bin 315 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 200 TL ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, Bu kapsamda Efeler ve Nazilli ilçelerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda bin 315 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 6 gram esrar, 5 gram kokain ve 1 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 200 TL'ye el konuldu. Gözaltına alınan ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı