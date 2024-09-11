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Aydın'da 38 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 38 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 38 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçlu veya suçluların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çok yönlü ve titiz çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık", "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan, toplamda 38 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. isimli şahıs Türkmen Mahallesi'nde saklandığı ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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