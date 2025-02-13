Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Aydın'da 36 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da 36 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yalnız yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Hışıl Yılmaz evinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 36 yaşındaki genç kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Hışıl Yılmaz'dan (36) ailesi bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Yılmaz'ın evine giden ailesi, ev sahibinden yedek anahtarı alarak eve girdi. İçeri giren aile yakınları Yılmaz'ı asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
img

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi
img

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.