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Aydın'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Aydın'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi
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AFAD verilerine göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 14.04'te 7.3 km derinlikte 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan saat 14.04'te 7.3 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Germencik ilçesi ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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