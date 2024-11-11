Aydın'da 240 Öğrenciye Siber Zorbalık ve Dijital Bağımlılık Eğitimi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 240 öğrenciye siber zorbalık ve dijital bağımlılık eğitimleri verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Pamukören Kültür Merkezi'nde öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte 240 öğrenci ve 7 eğitimciye Siber Zorbalık, Dijital Bağımlılık, Mobil Oyunlar ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında eğitim verildi. Siber Suçlarla Mücadele kapsamındaki bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN