Hapis cezasıyla aranan şahıs Efeler'de yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 23 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Y.'yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, hakkında "Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) isimli şahsın Efeler'de olduğunun bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli S.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN