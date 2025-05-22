Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hırsız Yakalandı

Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hırsız Yakalandı
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Nazilli ilçesinde hırsızlık suçlarından 22 yıl hapis cezası ile aranan M.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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