Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da çalışma izni bulunmayan toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'sinin başka şehirlerde ikameti bulunduğu tespit edildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Hıdırbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde izinsiz olarak çalışan farklı illerde ikamet izni bulunan 8 düzensiz göçmen ile ikamet izni bulunmayan ve herhangi bir belge ibraz edemeyen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesinde de Yol Kontrol ve Arama Noktasında ise farklı illerde ikamet izni bulunan 4 düzensiz göçmenin izinsiz seyahat ettiği tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan ikamet izni başka şehirde bulunanlara ayrı ayrı 4 bin 538 TL olmak üzere toplamda 70 bin 456 TL, ikamet izni bulunmayan 4 şahsa ise ayrı ayrı 22 bin 934 TL olmak üzere toplamda 91 bin 854 TL idari yaptırım uygulandı. Yakalanan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN