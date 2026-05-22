Aydın'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.'nin Efeler ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı