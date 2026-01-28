Haberler

İki yıldır firari olan şahıs kıskıvrak yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 12 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan İ.A. (32), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firari şahıs, çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı yaklaşık 2 yıldır arandığı öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak ilçesinde yapılan çalışmalarda hakkında 25 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 2024 yılından bu yana firari olarak aranan İ.A. (32) Azizabat Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hırsızlık suçları başta olmak üzere farklı dosyalardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Firari şahıs, babasına ait ikamette gerçekleştirilen aramada yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

