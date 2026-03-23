Aydın'da 1 haftada 94 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 94 aranan şahıs yakalandı, 42 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 34 bin 358 şahıs sorgulanırken, 94 aranan şahıs yakalandı, 42 şahıs tutuklandı. Ayrıca 24 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 60 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 360 gram uyuşturucu madde, 252 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 94 adet fişek ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 24 bin 702 araç ve motosiklet sorgulanırken, 195 araç trafikten men edildi, 5 bin 737 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

