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Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sudan, Etiyopya ve Somali uyruklu göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen koordinatlara Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 15 Sudan, 6 Etiyopya, 1 Somali, (2'si çocuk) olmak üzere 22 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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