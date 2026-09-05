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Didim'de Lastik Botta 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Didim'de Lastik Botta 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 10'u çocuk 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından GÖKSEM'e gönderilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 10'u çocuk 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Aydın genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Yapılan çalışmayla bot içerisinde 10'u çocuk 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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