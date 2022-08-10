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Aydın 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Aydın 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde Toygar Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Bozdoğan'a seyir halinde olan Mehmet Sedat Başar yönetimindeki 09 E 6764 plakalı otomobil ile, Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyreden O.E. idaresindeki 35 BAD 46 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil de savruldu. Kazada Mehmet Sedat Baş otomobil içerisinde sıkışırken, diğer otomobildeki O.E. ve C.T.'de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ağır yaralı olan Baş'ı sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sedat Başar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Başar'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Sedat Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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