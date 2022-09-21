Aydın haberi | Kuşadası'nda metruk bina yanarak küle döndü 3. Sayfa Haberleri Aydın haber: Kuşadası'nda metruk bina yanarak küle döndü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir metruk çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürülürken bina tamamen yanarak küle döndü. Kuşadası'nda metruk bina yanarak küle döndü AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir metruk çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürülürken bina tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Camikebir Mahallesi Anıt Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin kaldığı ileri sürülen binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken mahallede yaşayan vatandaşlar kimliği belirsiz kişilerin sürekli burada kaldıklarını ve kendilerini rahatsız ettiklerini dile getirdi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser Kuşadası İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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