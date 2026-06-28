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Saatte 70 kilometreyi aşan ahşap araca el konuldu

Saatte 70 kilometreyi aşan ahşap araca el konuldu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan üretilen ve sosyal medyada ilgi gören araca, jandarma tarafından idari işlem uygulanarak el konuldu.

Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan üretilen ve sosyal medyada ilgi gören araca, jandarmanın incelemesi sonrası sahibine idari işlem uygulanarak el konuldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan ürettiği arabayla tur atan Muhammet Karaman bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görülen araçla yapılan sürüşe ait görüntülerin sosyal medyada ilgiliyle karşılandı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine ilgili ekipler harekete geçerek inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aracın sahibi ve sürücüsü Muhammet Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından söz konusu ahşap araç muhafaza altına alınarak el konuldu.

Olayla ilgili idari sürecin sürdüğü öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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