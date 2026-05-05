Ayaş'taki yaralama soruşturmasında serbest bırakılan şüpheli yeniden tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'nın Ayaş ilçesinde 24 Nisan 2026 tarihinde yaşanan tartışmada bir kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerin ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 24 Nisan'da meydana gelen olayda N.K. ve E.K. isimli şahısların T.G. isimli kişiyi kasten yaraladıkları iddiasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında her iki şüpheli de tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüpheli N.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın genişletildiği ve elde edilen yeni kamera kayıtları ile deliller doğrultusunda N.K.'nın yeniden gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin mağdurun vefatından önce 2 Mayıs 2026 tarihinde tekrar gözaltına alındığı, 3 Mayıs 2026 tarihinde ise tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

