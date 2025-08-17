Ayaş'ta Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Ayaş'ta Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Ankara'nın Ayaş ilçesinde Ilıca ve İlhan mahalleleri arasında çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayaş'a bağlı Ilıca Mahallesi ve İlhan Mahallesi arasında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

