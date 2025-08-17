Ayaş'ta Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayaş'a bağlı Ilıca Mahallesi ve İlhan Mahallesi arasında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA