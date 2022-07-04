Ayağı burkulunca ormanda mahsur kalan turistin imdadına jandarma yetişti Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada ayağı burkulan turistin yönünü kaybettiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahsa ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada ayağı burkulan turistin yönünü kaybettiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahsa ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Tekirova Mahallesi Ulupınar mevkiinde L.D. isimli yabancı uyruklu şahsın Likya yolunda ayağını burkması ve yönünü kaybetmesi sonucu mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri bölgeye çıkış yaptı. Ekipler, mahsur kalan şahsın olduğu bölgeye 4 kilometre yürüyüş yaparak ulaştı. Şahıs, yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından olay yerinden asayiş ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirova Jandarma Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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