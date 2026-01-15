Haberler

Avustralya'da sel: Yollar kapandı, araçlar denize sürüklendi

Güncelleme:
Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Büyük Okyanus Yolu kapandı, birçok araç denize sürüklendi ve 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı. Yetkililer acil durum uyarısı yayımladı ve bölge sakinlerinin dikkatli olmalarını istedi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sular altında kalan eyaletteki Büyük Okyanus Yolu trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç denize sürüklendi. Yetkililer, popüler bir turistik bölge olan Büyük Okyanus Yolu boyunca yer alan kasabalar için acil durum uyarısı yayımladı. Acil durum uyarısında, "şiddetli bir gök gürültülü fırtına ve ani sel nedeniyle çok tehlikeli şartlar oluşuyor" ifadeleri kullanılırken, bölge sakinlerine dışarıya çıkmamaları ve sel sularından uzak yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Eyalette, 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı.

Melbourne Eyalet Acil Durum Servisi, sel sularının karavan parklarını basmasının ardından araçlarında mahsur kalan kişilere kurtarma ekiplerinin yardım ettiğini söyledi.

Yerel meteoroloji bürosu, yakındaki Mount Cowley bölgesinde yerel saatle 09.00'dan bu yana 166 milimetre (6,5 inç) yağış kaydedildiğini açıkladı. - MELBOURNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
