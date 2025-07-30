Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi 'Eris' kalkıştan sonra düştü

Avustralya'da ilk yerli yörünge roketi kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. "Eris" adlı roket 14 saniye havada kalabildi.

AVUSTRALYA'NIN İLK YÖRÜNGE ROKETİ, DENEME UÇUŞUNDA DÜŞTÜ

Avustralya'da ilk yerli yörünge roketi için test uçuşu yapıldı. Gilmour Space tarafından üretilen Eris adlı roket, Queensland eyaletindeki Whitsunday Bölgesi'nde bulunan Bowen Uzay Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Roket 14 saniye havada kalabildi. Söz konusu fırlatma Avustralya'da tasarlanan ve üretilen ilk yörünge roketi olması nedeniyle başarısız olsa da önemli bir adım olarak nitelendirildi.

"18 AYLIK UZUN BİR BEKLEYİŞİN ARDINDAN GÜÇLÜ BİR SONUÇ"

Gilmour Space tarafından yapılan açıklamada, Eris'in 14 saniyelik uçuşunun Avustralya'yı düzenli olarak yörüngeye uzay aracı fırlatan 6 ülkeden biri yapmak için önemli bir adım olduğu ifade edilerek, "İlk test uçuşu, özellikle de fırlatma için 18 aylık uzun bir bekleyişin ardından güçlü bir sonuç. Avustralya'nın egemen uzay kabiliyeti için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" denildi.

Şirketin CEO'su Adam Gilmour, fırlatma denemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mutluyum. Elbette daha uzun bir uçuş süresi isterdim ama bundan memnunum" dedi.