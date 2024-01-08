Avustralya'da turistik uçak kazası: 9 yolcu yaralandı
Avustralya'nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası'nda bir uçak sert iniş yaparak takla attı. Kazada pilot ve 9 ABD'li turist yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük uçak iniş yaptığı sırada takla attı. Uçaktaki pilot ve ABD'li 9 yolcu yaralandı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası'nda Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı. Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD'li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.
Queensland Ambulans Servisi, kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. - QUEENSLAND