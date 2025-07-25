Avşa Adası'nda Tatil Sezonu Başladı, Jandarma GBT Kontrolleri Yapıyor

Avşa Adası'nda Tatil Sezonu Başladı, Jandarma GBT Kontrolleri Yapıyor
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Balıkesir'in Avşa Adası'nda tatil sezonunun başlamasıyla jandarma ekipleri giriş noktalarında GBT kontrolleri gerçekleştiriyor. Yerli ve yabancı tatilciler, güvenli bir tatil geçirmeleri amacıyla kimlik kontrollerinden geçiriliyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda tatil sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından giriş noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Avşa Adası'na feribotlarla gelen yerli ve yabancı tatilciler, jandarma ekiplerinin kimlik kontrollerinden geçirilerek adaya alınıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yapılan uygulamada, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenli bir tatil geçirmesi için denetimlerin yaz boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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