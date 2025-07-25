Avşa Adası'nda Tatil Sezonu Başladı, Jandarma GBT Kontrolleri Yapıyor

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda tatil sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından giriş noktalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Avşa Adası'na feribotlarla gelen yerli ve yabancı tatilciler, jandarma ekiplerinin kimlik kontrollerinden geçirilerek adaya alınıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yapılan uygulamada, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenli bir tatil geçirmesi için denetimlerin yaz boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR