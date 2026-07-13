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Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle tahminlerin üzerinde can kaybı yaşandı

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Avrupa'da haziran ayından bu yana etkili olan rekor sıcak hava dalgası nedeniyle 27 ülkede tahminlerin üzerinde 10 bin 650 ölüm kaydedildi. Ölümlerin büyük kısmı 65 yaş üstü bireylerden oluşurken, Fransa ve Belçika en yüksek ek ölüm oranına sahip ülkeler oldu.

Avrupa'da haziran ayından bu yana etkili olan rekor sıcak hava dalgası sırasında tahminlerin üzerinde, 10 bin 650 ölüm kaydedilirken, ölümlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindeki kişiler arasında gerçekleşti.

Avrupa'da rekor kıran sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları artıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen bir ağ olan EuroMOMO tarafından yayımlanan verilere göre, 27 Avrupa ülkesinde sıcak hava dalgası sırasında tahminlerin üzerinde 10 bin 650 ölüm kaydedildi. Ölümlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindeki kişiler arasında gerçekleşti.

EuroMOMO, haziran ayının son haftasında Avrupa'da "çok yüksek ek ölüm oranı" görülen iki ülkenin Fransa ve Belçika olduğunu bildirdi. Sciensano'ya göre Belçika'da kaydedilen ek ölüm oranı, 2000'den bu yana yaşanan sıcak hava dalgaları arasındaki en yüksek seviyeye çıktı.

"Bu yüksek ölüm oranını, aşırı sıcaklar dışında herhangi bir şeyle açıklamak zor"

EuroMOMO'ya ev sahipliği yapan Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Başhekimi Lasse Vestergaard yaptığı açıklamada, "Yılın bu döneminde böyle bir ölüm oranının görülmesi alışılmadık bir durum. Gerçekten çok yüksek. Bu yüksek ölüm oranını, aşırı sıcaklar dışında herhangi bir şeyle açıklamak zor" dedi.

İngiltere ve Galler'de 2 bin 700 kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti

Bugün yayımlanan ayrı bir bilimsel çalışma, yalnızca İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziran aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık 2 bin 700 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi, Imperial College London ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yürütülen araştırmaya göre, bu ölümlerin yüzde 42'si küresel ısınmanın sıcak hava dalgalarına eklediği sıcaklık artışından kaynaklandı. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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